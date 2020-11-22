У Слов’янську під час другого туру виборів мера грубих порушень не виявили

“Правоохоронці зафіксували два факти фотографування заповнених бюлетенів. На громадян були складені адміністративні протоколи за ст. 212-22 „Публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для голосування“ КУпАП — тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Станом на 20:00 грубих порушень правопорядку під час голосування не допущено. Виборчі дільниці продовжують перебувати під охороною поліції”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що з початку виборчої кампанії до поліції Слов’янська надійшло 148 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Як повідомляв УНН, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. За результатами перших екзит-полів у Львові, Черкасах та Дніпрі у другому турі місцевих виборів перемогу здобули чинні мери міст, у Рівному — кандидат від партії “Рівне разом”. За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів становила майже 30%.