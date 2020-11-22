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В Славянске во время второго тура выборов мэра грубых нарушений не выявили

В Славянске во время второго тура выборов мэра грубых нарушений не выявили

Киев  •  УНН

 • 11305 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во время второго тура выборов главы Славянской ОТГ в день голосования полицейские зарегистрировали 17 сообщений, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, передает УНН.

“Правоохранители зафиксировали два факта фотографирования заполненных бюллетеней. На граждан были составлены административные протоколы по ст. 212-22 „Публичное разглашение избирателем, участником референдума результатов волеизъявления в помещении для голосования“ КУоАП — влечет наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на 20:00 грубых нарушений правопорядка во время голосования не допущено. Избирательные участки продолжают находиться под охраной полиции”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что с начала избирательной кампании в полицию Славянска поступило 148 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Как сообщал УНН, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По результатам первых экзит-полов во Львове, Черкассах и Днепре во втором туре местных выборов победу одержали действующие мэры городов, в Ровно — кандидат от партии “Ровно вместе”. По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов составила почти 30%.

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