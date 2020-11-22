В Славянске во время второго тура выборов мэра грубых нарушений не выявили

“Правоохранители зафиксировали два факта фотографирования заполненных бюллетеней. На граждан были составлены административные протоколы по ст. 212-22 „Публичное разглашение избирателем, участником референдума результатов волеизъявления в помещении для голосования“ КУоАП — влечет наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на 20:00 грубых нарушений правопорядка во время голосования не допущено. Избирательные участки продолжают находиться под охраной полиции”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что с начала избирательной кампании в полицию Славянска поступило 148 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Как сообщал УНН, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По результатам первых экзит-полов во Львове, Черкассах и Днепре во втором туре местных выборов победу одержали действующие мэры городов, в Ровно — кандидат от партии “Ровно вместе”. По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов составила почти 30%.