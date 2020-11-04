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У Словаччині визнали Комуністичну партію Чехословаччини - злочинною організацією

У Словаччині визнали Комуністичну партію Чехословаччини - злочинною організацією

Київ • УНН

 • 23339 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Національна рада (парламент) Словаччини прийняла закон, згідно з яким Комуністична партія Чехословаччини, яка перебувала при владі з 1948 по 1990 рік, визнана злочинною організацією, пише УНН.

Депутати Національної ради (парламенту) Словаччини більшістю голосів внесли в середу поправки в закон про комуністичний режим в Чехословаччині в 1948-1989 роках, заборонивши розміщення його символів на пам’ятках та пам’ятних дошках, а також привласнення вулицях і площах прізвищ діячів цього режиму, повідомила пресслужба законодавчого органу.

“Крім цього, депутати внесли до згаданого закону доповнення про те, що комуністичний режим в Чехословаччині в 1948-1989 роках сприяв придушенню основних прав і свобод. Компартія Чехословаччини (не існує нині) і Компартія Словаччини нині в законі зазначена як злочинні організації”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, в закон внесено доповнення про те, що вулиці та інші види громадського простору в країні не можна буде називати на честь представників Словацької республіки, що існувала в 1939-1945 роках і тісно співпрацювала з гітлерівською Німеччиною.

Довідка: після падіння соціалістичного ладу в Чехословаччині восени 1989 року Компартія Словаччини трансформувалася в Партію демократичних лівих, яка потім була поглинена партією “Курс — соціальна демократія”, яка протягом останніх 20 років неодноразово перебувала при владі в республіці. В країні також існує відтворена, але нечисленна Компартія Словаччини, яка не брала участі в парламентських виборах в лютому 2020 року.

У листопаді минулого року поліція Чехії порушила кримінальні справи проти екскерівників Чехословацької Соціалістичної Республіки (ЧССР, 1960-1990).

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