В Словакии признали Коммунистическую партию Чехословакии - преступной организацией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Национальный совет (парламент) Словакии принял закон, согласно которому Коммунистическая партия Чехословакии, находившаяся у власти с 1948 по 1990 год, признана преступной организацией, пишет УНН.
Депутаты Национального совета (парламента) Словакии большинством голосов внесли в среду поправки в закон о коммунистическом режиме в Чехословакии в 1948-1989 годах, запретив размещение его символов на памятниках и памятных досках, а также присвоение улицам и площадям фамилий деятелей этого режима, сообщила пресс-служба законодательного органа.
“Помимо этого, депутаты внесли в упомянутый закон дополнение о том, что коммунистический режим в Чехословакии в 1948-1989 годах способствовал подавлению основных прав и свобод. Компартия Чехословакии (не существует ныне) и Компартия Словакии ныне в законе означены как преступные организации”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в закон внесено дополнение о том, что улицы и другие виды общественного пространства в стране нельзя будет называть в честь представителей Словацкой республики, существовавшей в 1939-1945 годах и тесно сотрудничавшей с гитлеровской Германией.
Справка: после падения социалистического строя в Чехословакии осенью 1989 года Компартия Словакии трансформировалась в Партию демократических левых, которая затем была поглощена партией “Курс — социальная демократия”, которая в течение последних 20 лет неоднократно находилась у власти в республике. В стране также существует воссозданная, но малочисленная Компартия Словакии, которая не участвовала в парламентских выборах в феврале 2020 года.
В ноябре прошлого года полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).