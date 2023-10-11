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У Словаччині сформували трипартійну коаліцію та прогнозують конфігурацію уряду

Київ • УНН

 • 625753 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Словаччині після парламентських виборів створено партійну коаліцію. Словацька партія Smer очолить новий уряд, який буде створено наступного року, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Лідери партій Smer, Голос та СНП підписали меморандум про взаєморозуміння. У ньому Роберт Фіцо, Петер Пеллегріні та Андрій Данко домовилися, що посаду прем’єра отримає представник партії Smer. Найбільш вірогідним кандидатом є голова Smer Роберт Фіцо.

Партія Голос отримає пост спікера парламенту. Прогнозується, що це буде Петр Пеллегріні.
Меморандум також включає угоду про перерозподіл міністерств. Smer отримає шість міністерств, Голос — сім, а Словацька національна партія — три, одне з яких ще має бути створене.

Очікується, що ліберальна партія «Прогресивна Словаччина», яка посіла друге місце на виборах з 18% голосів, у підсумку опиниться в опозиції. Хоча вони також пропонували Фіцо створити коаліцію та очолити уряд, але той відмовився.

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