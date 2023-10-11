В Словакии сформировали трехпартийную коалицию и прогнозируют конфигурацию правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Словакии после парламентских выборов создана партийная коалиция. Словацкая партия Smer возглавит новое правительство, которое будет создано в следующем году, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
Партийные лидеры Smer, Голос и SNP подписали меморандум о взаимопонимании. В нем Роберт Фицо, Петер Пеллегрини и Андрей Данко договорились, что должность премьера получит представитель партии Smer. Наиболее вероятным кандидатом является председатель Smer Роберт Фицо.
Партия Голос получит пост спикера парламента. Прогнозируется, что это будет Петр Пеллегрини.
Меморандум также включает соглашение о перераспределении министерств. Smer получит шесть министерств, Голос - семь, а Словацкая национальная партия - три, одно из которых еще должно быть создано.
Ожидается, что либеральная партия "Прогрессивная Словакия", которая заняла второе место на выборах с 18% голосов, в итоге окажется в оппозиции. Хотя они также предлагали Фицо создать коалицию и возглавить правительство, но тот отказался.
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