У слідства є докази, що за кермом перебував 16-річний підозрюваний - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У слідства є докази того, що на момент смертельної ДТП у Харкові, за кермом знаходився 16-річний підозрюваний. Про це під час брифінгу журналістам повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає УНН.
Цитата
“Наразі у органів слідства є іноформація і докази того, що саме підозрюваний знаходився на момент вчинення ДТП за кермом. Тобто позиція сторони захисту, що можливо це не він знаходився кермом це їх позиція. У нас є докази і в подальшому вже під час слідства ми будемо збирати доказову базу та доводити свою саме позицію”, — повідомив Чубенко.
Деталі
Зокрема, прокурор відзначив, що швидкість з якою рухався підліток не встановлена.
“Швидкість експертизою наразі не встановлена. Це приблизно десь біля 180 км на годину. Це орієнтовна швидкість”, — відзначив Чубенко.
Нагадаємо
26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів “Шевроле Авео” та “Infiniti”, що рухався на червоний сигнал світлофора і за кермом якого знаходився підозрюваний. Внаслідок аварії водій “Шевроле Авео” загинув на місці.
Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.
У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мають.
16-річному водієві Infiniti, якого затримали внаслідок смертельної автоаварії у Харкові 27 жовтня оголосили підозру.