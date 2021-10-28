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У слідства є докази, що за кермом перебував 16-річний підозрюваний - прокуратура

Київ • УНН

 • 61107 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У слідства є докази того, що на момент смертельної ДТП у Харкові, за кермом знаходився 16-річний підозрюваний. Про це під час брифінгу журналістам повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає УНН.

У слідства є докази, що за кермом перебував 16-річний підозрюваний - прокуратура

Цитата

“Наразі у органів слідства є іноформація і докази того, що саме підозрюваний знаходився на момент вчинення ДТП за кермом. Тобто позиція сторони захисту, що можливо це не він знаходився кермом це їх позиція. У нас є докази і в подальшому вже під час слідства ми будемо збирати доказову базу та доводити свою саме позицію”, — повідомив Чубенко.

Деталі

Зокрема, прокурор відзначив, що швидкість з якою рухався підліток не встановлена.

“Швидкість експертизою наразі не встановлена. Це приблизно десь біля 180 км на годину. Це орієнтовна швидкість”, — відзначив Чубенко.

Нагадаємо

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів “Шевроле Авео” та “Infiniti”, що рухався на червоний сигнал світлофора і за кермом якого знаходився підозрюваний. Внаслідок аварії водій “Шевроле Авео” загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.

У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мають.

16-річному водієві Infiniti, якого затримали внаслідок смертельної автоаварії у Харкові 27 жовтня оголосили підозру.

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