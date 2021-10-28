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У следствия есть доказательства, что за рулем находился 16-летний подозреваемый – прокуратура

Киев • УНН

 • 61107 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. У следствия есть доказательства того, что на момент смертельного ДТП в Харькове за рулем находился 16-летний подозреваемый. Об этом во время брифинга журналистам сообщил представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает УНН.

У следствия есть доказательства, что за рулем находился 16-летний подозреваемый – прокуратура

Цитата

“Пока у органов следствия есть иноформация и доказательства того, что именно подозреваемый находился на момент совершения ДТП за рулем. То есть позиция стороны защиты, возможно это не он находился рулем это их позиция. У нас есть доказательства и в дальнейшем уже во время следствия мы будем собирать доказательную базу и доказывать свою позицию”, — сообщил Чубенко.

Детали

В частности, прокурор отметил, что скорость с которой двигался подросток не установлена.

“Скорость экспертизой пока не установлена. Это примерно где-то около 180 км в час. Это ориентировочная скорость”, — отметил Чубенко.

Напомним

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей “Шевроле Авео” и “Infiniti”, двигавшегося на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый. В результате аварии водитель “Шевроле Авео” погиб на месте.

Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

16-летнему водителю Infiniti, задержанному в результате смертельной автоаварии в Харькове 27 октября объявили подозрение.

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