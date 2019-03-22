У складі "Альфи" з'явилось нове управління
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У складі “Альфи” з’явилось управління проведення спецоперацій з пошуку та припинення діяльності воєнізованих і збройних формувань, терористичних та розвідувально-диверсійних груп. Про це повідомив Президент Петро Порошенко, передає УНН.
"У складі “Альфи” з’явилось управління проведення спецоперацій з пошуку та припинення діяльності воєнізованих і збройних формувань, терористичних та розвідувально-диверсійних груп. Сформовано спеціальний підрозділ з розшифровки та опрацювання даних БПЛА та геоінформаційних систем", - повідомив Президент.
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Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу заходів з контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури попередили терористичний акт у харківському метрополітені.
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