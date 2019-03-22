В составе "Альфы" появилось новое управление

"В составе "Альфы" появилось управления проведения спецопераций по поиску и прекращения деятельности военизированных и вооруженных формирований, террористических и разведывательно-диверсионных групп. Сформировано специальное подразделение по расшифровке и обработки данных БПЛА и геоинформационных систем", - сообщил Президент.

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Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер с контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском метрополитене.



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