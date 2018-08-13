У Скандинавії б'ють тривогу через аномальну посуху

"Безглуздо сіяти насіння в бетон, а потім очікувати, що там щось виросте. Тому нам залишається тільки чекати дощів, а це від нас ніяк не залежить, скільки б ми не журилися", - заявляє міністр продовольства Данії Якоб Елльманн-Йенсен.



Сіно в Скандинавії зараз за ціною золота - ринок порожній. Швеція і Данія змушені закуповувати його за захмарними цінами, Норвегія навіть імпортує його з Ісландії. Тільки за наступні три місяці завести туди повинні близько 35 тисяч тонн сіна. Велика кількість дощів в Ісландії призвела до перевиробництва і близько 50 тисяч тюків сухої трави вже відправлено в скандинавські країни.



Транспортні мита високі, до того ж є ризик наявності патогенів або бур'янів в сіні. Норвегія не в Євросоюзі, а значить чекати допомоги від Брюсселя не варто. Тому таке тимчасове рішення для Осло влітає в копієчку. найбільш посушливе літо за останні 70 років змусило владу Норвегії встановити нульові мита на імпорт сіна.



Нагадаємо, в Австралії також небувала посуха.

Посуха в Китаї змусила владу задуматися про виклик штучного дощу.