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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Скандинавії б'ють тривогу через аномальну посуху

Київ • УНН

 • 20942 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Скандинавські фермери б'ють на сполох, через посуху вони змушені згодовувати худобі відкладене на зиму сіно, щоб уникнути вимушеного забою і наступних фінансових втрат. У звичайний час, урожай кормових культур збирають два або навіть три рази, але цей рік може стати винятком. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

У Скандинавії б'ють тривогу через аномальну посуху

"Безглуздо сіяти насіння в бетон, а потім очікувати, що там щось виросте. Тому нам залишається тільки чекати дощів, а це від нас ніяк не залежить, скільки б ми не журилися", - заявляє міністр продовольства Данії Якоб Елльманн-Йенсен.

Сіно в Скандинавії зараз за ціною золота - ринок порожній. Швеція і Данія змушені закуповувати його за захмарними цінами, Норвегія навіть імпортує його з Ісландії. Тільки за наступні три місяці завести туди повинні близько 35 тисяч тонн сіна. Велика кількість дощів в Ісландії призвела до перевиробництва і близько 50 тисяч тюків сухої трави вже відправлено в скандинавські країни.

Транспортні мита високі, до того ж є ризик наявності патогенів або бур'янів в сіні. Норвегія не в Євросоюзі, а значить чекати допомоги від Брюсселя не варто. Тому таке тимчасове рішення для Осло влітає в копієчку. найбільш посушливе літо за останні 70 років змусило владу Норвегії встановити нульові мита на імпорт сіна.

Нагадаємо, в Австралії також небувала посуха.

Посуха в Китаї змусила владу задуматися про виклик штучного дощу.

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