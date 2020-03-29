У Сирії зафіксували першу смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Сирії померла жінка, у якої виявили коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство SANA.
"Жінка померла відразу, після того як її доставили в реанімацію", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Факт зараження коронавірусом лікарі встановили вже після смерті, коли були проведені аналізи.
Ніяких подробиць про пацієнтку в сирійському МОЗ не повідомили.
За інформацією SANA, загальне число тих, що заразилися коронавірусом в Сирії становить дев'ять осіб. За добу було виявлено п'ять нових випадків.
Нагадаємо, у Сирії перший випадок зараження коронавірусом виявили тиждень тому 22 березня.