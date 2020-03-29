В Сирии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Сирии умерла женщина, у которой обнаружили коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство SANA.
"Женщина умерла сразу, после того как ее доставили в реанимацию", — говорится в сообщении Министерство здравоохранения.
Факт заражения коронавирусом врачи установили уже после смерти, когда были проведены анализы.
Никаких подробностей о пациентке в сирийском Минздраве не сообщили.
По информации SANA, общее число заразившихся коронавирусом в Сирии составляет девять человек. За сутки были выявлены пять новых случаев.
Напомним, в Сирии первый случай заражения коронавирусом выявили неделю назад 22 марта.