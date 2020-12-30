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У Сирії під час нападу на автобус загинули понад 25 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Сирії в результаті нападу на пасажирський автобус загинули близько 28 мирних жителів, ще 13 були поранені. Про це повідомило державне інформаційне агентство SANA, передає УНН.

У Сирії під час нападу на автобус загинули понад 25 осіб

Ймовірно атака на автобус сталася близько 16:00 (співпадає з київським часом) на трасі Дейр-ез-Зор — Пальміра в районі поселення Кабажеб.

За даними сирійського наглядової центру з прав людини, кількість загиблих збільшилася до 30 осіб, а кількість поранених до 15. Частина постраждалих знаходяться в критичному стані.

У центрі повідомили, що в засідку “Ісламської держави” потрапили три автобуси, що перевозили солдатів на новорічні свято.

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Також стверджується, в автомобілях перебували солдати елітного підрозділу — четверта механізована дивізія Махер Асада — брата президента Сирії Башара Асада.

Напередодні ЗМІ повідомляли про обстріл району сирійського Дамаска. За даними SANA, є кілька постраждалих. Агентство стверджує, що обстріл виробляв Ізраїль.

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