В Сирии при нападении на автобус погибли более 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Сирии в результате нападения на пассажирский автобус погибли около 28 мирных жителей, еще 13 были ранены. Об этом сообщило государственное информационное агентство SANA, передает УНН.
Вероятно атака на автобус произошла около 16:00 (время совпадает с киевским) на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб.
По данным сирийского наблюдательного центра по правам человека, количество погибших увеличилось до 30 человек, а количество раненых до 15. Часть пострадавших находятся в критическом состоянии.
В центре сообщили, что в засаду “Исламского государства” попали три автобуса, перевозивших солдат на новогодние праздник.
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Также утверждается, в автомобилях находились солдаты элитного подразделения — четвертая механизированная дивизия Махер Асада — брата президента Сирии Башара Асада.
Накануне СМИ сообщали об обстреле района сирийского Дамаска. По данным SANA, есть несколько пострадавших. Агентство утверждает, что обстрел производил Израиль.