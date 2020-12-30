Ізраїль наніс удар по об'єктах "Хезболли" у Сирії: 1 військовий загинув, троє поранені

“ВПС Ізраїлю здійснили численні авіаудари в Сирії в передсвітанкові години в середу вранці, включаючи атаку на сирійську військову батарею ППО, в результаті якої загинув один солдат... За даними численних інформаційних видань Сирії, ізраїльські військові вразили ціль у районі а-Забадані на заході Сирії, недалеко від кордону з Ліваном. Зазначалося, що на цьому місці знаходиться склад зброї, що, ймовірно, вказує на те, що ціллю були поставки зброї ліванській терористичній групі “Хезболла”, — повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що обстріл стався о 1:30.

“Загинув щонайменше один із солдатів, а ще троє постраждали”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, парламент Чехії визнав ліванський рух “Хезболлах” терористичною організацією.