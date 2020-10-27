Парламент Чехії визнав ліванський рух "Хезболлах" терористичною організацією

Нижня палата зобов’язала уряд Чехії домагатися визнання “Хезболлах” терористичною організацією на рівні Євросоюзу. ЄС же поки дотримується концепції існування в ній політичного і військового крил. ЄС сім років тому вніс до списку терористичних організацією тільки військове крило “Хезболлах”.

Тим часом, в прийнятому депутатами документі підкреслюється, що визнання “Хезболлах” терористичною організацією не є ворожим актом по відношенню до Лівану. Представники руху входять до складу уряду цієї країни. Парламентарії також зажадали від уряду республіки підготувати законопроект, на основі якого в країні був би складений список терористичних організацій, взаємодія з якими було б заборонена жителям, організаціям і підприємствам Чехії.

“Хезболлах” (без поділу на політичне і військове відгалуження) визнали терористичною організацією, зокрема, США, Канада, Німеччина, Австрія, Великобританія, Нідерланди, Аргентина, Парагвай і Колумбія.

Раніше спецтрибунал ООН визнав члена “Хезболли” причетним до вбивства прем’єра Лівану.