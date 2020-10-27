Парламент Чехии признал ливанское движение "Хезболлах" террористической организацией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента приняла постановление, в котором ливанское шиитское движение "Хезболлах" характеризуется как единственная террористическая организация. Ее разделение на политические и военные ответвления, как отмечается в документе, противоречит характеру этой группировки, представляющей угрозу для безопасности демократических государств. Об этом информировало во вторник вечером Чешское радио, передает УНН.
Нижняя палата обязала правительство Чехии добиваться признания “Хезболлах” террористической организацией на уровне Евросоюза. ЕС же пока придерживается концепции существования в ней политического и военного крыльев. ЕС семь лет назад внес в список террористических организацией только военное крыло “Хезболлах”.
Между тем, в принятом депутатами документе подчеркивается, что признание “Хезболлах” террористической организацией не является враждебным актом по отношению к Ливану. Представители движения входят в состав правительства этой страны. Парламентарии также потребовали от правительства республики подготовить законопроект, на основании которого в стране был бы составлен список террористических организаций, взаимодействие с которыми было бы запрещено жителям, организациям и предприятиям Чехии.
“Хезболлах” (без разделения на политическое и военное ответвления) признали террористической организацией, в частности, США, Канада, Германия, Австрия, Великобритания, Нидерланды, Аргентина, Парагвай и Колумбия.
Ранее Спецтрибунала ООН признал члена “Хезболлы” причастным к убийству премьера Ливана.