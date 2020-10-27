Парламент Чехии признал ливанское движение "Хезболлах" террористической организацией

Нижняя палата обязала правительство Чехии добиваться признания “Хезболлах” террористической организацией на уровне Евросоюза. ЕС же пока придерживается концепции существования в ней политического и военного крыльев. ЕС семь лет назад внес в список террористических организацией только военное крыло “Хезболлах”.

Между тем, в принятом депутатами документе подчеркивается, что признание “Хезболлах” террористической организацией не является враждебным актом по отношению к Ливану. Представители движения входят в состав правительства этой страны. Парламентарии также потребовали от правительства республики подготовить законопроект, на основании которого в стране был бы составлен список террористических организаций, взаимодействие с которыми было бы запрещено жителям, организациям и предприятиям Чехии.

“Хезболлах” (без разделения на политическое и военное ответвления) признали террористической организацией, в частности, США, Канада, Германия, Австрия, Великобритания, Нидерланды, Аргентина, Парагвай и Колумбия.

Ранее Спецтрибунала ООН признал члена “Хезболлы” причастным к убийству премьера Ливана.