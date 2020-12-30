Израиль нанес удар по объектам "Хезболлы" в Сирии: 1 военный погиб, трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по объектам "Хезболлы" в Сирии. в результате авиаудара погиб один солдат, еще трое пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
“ВВС Израиля совершили многочисленные авиаудары в Сирии в предрассветные часы в среду утром, включая атаку на сирийскую военную батарею ПВО, в результате которой погиб один солдат... По данным многочисленных информационных изданий Сирии, израильские военные поразили цель в районе а-Забадани на западе Сирии, недалеко от границы с Ливаном. Отмечалось, что на этом месте находится склад оружия, что, вероятно, указывает на то, что целью были поставки оружия ливанской террористической группе “Хезболла”, — сообщили в СМИ.
Сообщается, что обстрел произошел в 1:30.
“Погиб по меньшей мере один из солдат, а еще трое пострадали”, — указано в сообщении.
Напомним, парламент Чехии признал ливанское движение “Хезболлах” террористической организацией.