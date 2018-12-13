У сімейної пари з Тернопільщини вкрали 80 тис. доларів та автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Тернопільській області четверо невстановлених осіб шляхом віджиму метало пластикового вікна, проникли до приватного житлового будинку, де вчинили напад на подружжя-власників та їх сина. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Їм погрожували ножем та пістолетом, зв’язали, а потім вчинили голові сім’ї скальповану рану голови, різану рану правої кисті, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.
У подальшому виявили та зламали сейф і вкрали з нього 80 тисяч доларів США та ювелірні прикраси та заволоділи автомобілем Hyundai Santa Fe.
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Відкрито досудове розслідування за ч.4 ст. 187 ч. 3 ст. 289 КК України.
Нагадаємо, 14 листопада у Києві невідомі обікрали народного депутата України. Невідомі вкрали у парламентаря портмоне, посвідчення водія, посвідчення нардепа та ще деякі документи.
Народним депутатом, якого пограбували в Києві, виявися член партій "Народний Фронт" Ярослав Єдаков.