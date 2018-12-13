У семейной пары в Тернопольской области украли 80 тыс. долларов и автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Тернопольской области четверо неустановленных лиц путем отжима металлопластиковых пластикового окна, проникли в частный жилой дом, где совершили нападение на супругов-владельцев и их сына. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Им угрожали ножом и пистолетом, связали, а затем нанесли главе семьи скальпированную рану головы, резаную рану правой кисти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.
В дальнейшем обнаружили и взломали сейф и украли из него 80 000 долларов США и ювелирные украшения и завладели автомобилем Hyundai Santa Fe.
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Открыто досудебное расследование по ч.4 ст. 187 ч. 3 ст. 289 УК Украины.
Напомним, 14 ноября в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины. Неизвестные украли у парламентария портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы.
Народным депутатом, которого ограбили в Киеве, оказался член партии "Народный Фронт" Ярослав Едаков.