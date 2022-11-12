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У силах оборони Півдня анонсували гарні новини щодо звільнення населених пунктів на Херсонщині

У силах оборони Півдня анонсували гарні новини щодо звільнення населених пунктів на Херсонщині

Київ • УНН

 • 255749 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону анонсувала гарні новини щодо продовження звільнення населених пунктів Херсонської області, передає УНН.

Цитата

"Ми продовжуємо роботу, просуваємося і зачищаємо території, а також закріплюємось на позиціях, які вже зайняли. Усвідомлюємо, що ще багато ворогів залишається на правому березі. Також ми намагаємося знаходити тих, кого (росіяни — ред.) "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували, перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського ленд-лізу. Продовжуємо роботу і по звільненню населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини", — заявила Гуменюк.

Деталі

Речниця зазначила, що наразі ще невідомо, яка кількість окупантів залишилася в Херсоні, та скільки російської техніки вдалося знайти.

"Але це є і артилерійські системи, бронетехніка, танки. Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів", — додала вона.

Водночас речниця наголосила, що на Миколаївщині під контролем окупантів залишається Кінбурська коса. Українські військові продовжують просувати ворога на цьому напрямку, та ця територія буде звільнена, запевнила Гуменюк.

"Там залишається ворог, у нас до нього багато питань. І є гаряча відповідь на кожне таке питання. Але ми продовжуємо просувати ворога. Наразі триває бойова робота, і якщо ми поставили за мету звільнити всю Миколаївську область, то вона буде звільнена", — каже Гуменюк.

Під контролем ворога також залишаються Каховська ГЕС та Антонівський міст. Але, за словами Гуменюк, військове командування України спостерігає за ситуацією та робить висновки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацполіція проводить стабілізаційні заходи в Херсоні: на території міста працюють близько 200 правоохоронців

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 листопада ввечері, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".

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