У силах оборони Півдня анонсували гарні новини щодо звільнення населених пунктів на Херсонщині

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"Ми продовжуємо роботу, просуваємося і зачищаємо території, а також закріплюємось на позиціях, які вже зайняли. Усвідомлюємо, що ще багато ворогів залишається на правому березі. Також ми намагаємося знаходити тих, кого (росіяни — ред.) "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували, перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського ленд-лізу. Продовжуємо роботу і по звільненню населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини", — заявила Гуменюк.

Деталі

Речниця зазначила, що наразі ще невідомо, яка кількість окупантів залишилася в Херсоні, та скільки російської техніки вдалося знайти.

"Але це є і артилерійські системи, бронетехніка, танки. Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів", — додала вона.

Водночас речниця наголосила, що на Миколаївщині під контролем окупантів залишається Кінбурська коса. Українські військові продовжують просувати ворога на цьому напрямку, та ця територія буде звільнена, запевнила Гуменюк.

"Там залишається ворог, у нас до нього багато питань. І є гаряча відповідь на кожне таке питання. Але ми продовжуємо просувати ворога. Наразі триває бойова робота, і якщо ми поставили за мету звільнити всю Миколаївську область, то вона буде звільнена", — каже Гуменюк.

Під контролем ворога також залишаються Каховська ГЕС та Антонівський міст. Але, за словами Гуменюк, військове командування України спостерігає за ситуацією та робить висновки.

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Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 листопада ввечері, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".