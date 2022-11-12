В силах обороны Юга анонсировали хорошие новости об освобождении населенных пунктов в Херсонской области

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"Мы продолжаем работу, продвигаемся и зачищаем территории, а также закрепляемся на позициях, которые уже заняли. Осознаем, что еще много врагов остается на правом берегу. Также мы пытаемся находить тех, кого (русские — ред.) "забыли" специально или случайно, потому что при той "эвакуации", которую они себе устроили, первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза. Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости ", — заявила Гуменюк.

Детали

Представительница отметила, что пока еще неизвестно, какое количество оккупантов осталось в Херсоне, и сколько российской техники удалось найти.

"Но это есть и артиллерийские системы, бронетехника, танки. Все это мы скомпонуем и будем возвращать врагу уже в виде ударов", — добавила она.

В то же время спикера подчеркнула, что на Николаевщине под контролем оккупантов остается Кинбурская коса. Украинские военные продолжают продвигать врага на этом направлении, но эта территория будет освобождена, заверила Гуменюк.

"Там остается враг, у нас к нему много вопросов. И есть горячий ответ на каждый такой вопрос. Но мы продолжаем продвигать врага. Сейчас продолжается боевая работа, и если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена", — говорит Гуменюк.

Под контролем неприятеля также остаются Каховская ГЭС и Антоновский мост. Но, по словам Гуменюк, военное командование Украины наблюдает за ситуацией и делает выводы.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября вечером, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".