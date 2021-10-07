У Сіднеї наступного тижня скасують чотиримісячну ізоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Влада Австралії заявила, що з понеділка, 11 жовтня, Сідней вийде з майже чотиримісячної ізоляції, тому що в місті проти COVID-19 вакциновано вже 70% людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Сідней та Мельбурн, найбільші міста Австралії, і столицю Канберру було заблоковано протягом кількох місяців для стримання поширення штаму “Дельта”. Наразі влада прагне поступово скасувати обмеження у цих містах, оскільки рівень вакцинації дорослого населення становить 70%, 80% і 90%.
Зокрема, з наступного понеділка повністю вакциновані люди у сіднейському штаті Новий Південний Вельс зможуть покидати свої будинки з будь-якої причини, а також відвідувати паби, кінотеатри і тренажерних зали, які відкриють за умови дотримання соціальної дистанції.
Кількість вакцинованих відвідувачів, яким буде дозволено збиратися у закритих приміщеннях, зросте до 10. Водночас на весілля та похорони може приходити до 100 щеплених людей.
Окрім того, якщо кількість вакцинованих становитиме 80% (зараз у Сіднеї 70% щеплених), можуть відкрити нічні клуби і скасувати обов’язкове носіння масок в офісах.
У штаті пускатимуть у громадські місця лише за наявністю паспортів вакцинації. Такі заходи вживають для того, щоб гарантувати до 1 грудня ізоляцію неповністю щеплених людей.
Додамо, що щоденні показники зараження в Новому Південному Вельсі знизилися до найнижчого рівня за більше ніж сім тижнів — 587 хворих станом на сьогодні.
Нагадаємо
У вересні в Сіднеї на тлі високих показників вакцинації проти COVID-19 скасували нічну комендантську годину.