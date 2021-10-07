В Сиднее на следующей неделе отменят четырехмесячную изоляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Власти Австралии заявили, что с понедельника, 11 октября, Сидней выйдет из почти четырехмесячной изоляции, так как в городе от COVID-19 вакцинировано уже 70% людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сидней и Мельбурн, крупнейшие города Австралии, и столицу Канберру было заблокировано в течение нескольких месяцев для сдержания распространения штамма “Дельта”. Сейчас власть стремится постепенно отменить ограничения в этих городах, поскольку уровень вакцинации взрослого населения составляет 70%, 80% и 90%.
В частности, со следующего понедельника полностью вакцинированные люди в сиднейском штате Новый Южный Уэльс смогут покидать свои дома по любой причине, а также посещать пабы, кинотеатры и тренажерные залы, которые откроют при условии соблюдения социальной дистанции.
Количество вакцинированных посетителей, которым будет разрешено собираться в закрытых помещениях, возрастет до 10. В то же время на свадьбу и похороны может приходить до 100 привитых людей.
Кроме того, если количество вакцинированных составит 80% (сейчас в Сиднее 70% привитых), могут открыть ночные клубы и отменить обязательное ношение масок в офисах.
В штате будут пускать в общественные места только при наличии паспортов вакцинации. Такие меры предпринимаются для того, чтобы гарантировать до 1 декабря изоляцию неполностью привитых людей.
Добавим, что ежедневные показатели заражения в Новом Южном Уэльсе снизились до самого низкого уровня за более чем семь недель — 587 больных по состоянию на сегодня.
Напомним
В сентябре в Сиднее на фоне высоких показателей вакцинации от COVID-19 отменили ночной комендантский час.