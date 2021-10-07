В Сиднее на следующей неделе отменят четырехмесячную изоляцию

КИЕВ. 7 октября. УНН. Власти Австралии заявили, что с понедельника, 11 октября, Сидней выйдет из почти четырехмесячной изоляции, так как в городе от COVID-19 вакцинировано уже 70% людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.