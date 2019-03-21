У січні в Україні зареєстровано понад 100 крадіжок транспортних засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За січень 2019 року в Україні зареєстровано понад 100 кримінальних правопорушень про незаконне заволодіння транспортними засобами шляхом крадіжки. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на запит журналіста УНН.
За січень 2019 році зареєстровано кримінальних правопорушень про незаконне заволодіння транспортним засобом, ст. 289 – 334 з них шляхом крадіжки – 112, серед яких провадження закрито у 4, за ч.1 п.п.1,2,4,6 ст. 284КПК України - 4. Обліковано кримінальних правопорушень через крадіжку –108 з яких до суду направлено – 9.
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Нагадаємо, у Києві затримано 27-річного маріупольця, який полював на автомобілі з мінімальними засобами захисту від угонів і три роки кочував Україною.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали викрадачів, які спеціалізувалися на крадіжках автомобілів класу “люкс”, зокрема Toyota та Lexus останніх років випуску.