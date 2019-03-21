В январе в Украине зарегистрировано более 100 краж транспортных средств

За январь 2019 года зарегистрировано уголовных преступлений о незаконном завладении транспортным средством, ст. 289 - 334 из них путем кражи - 112, среди которых производство закрыто в 4, по ч.1 п.п.1,2,4,6 ст. 284КПК Украины - 4. учетным уголовных преступлений за кражи - 108 из которых в суд направлено - 9.



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Напомним, в Киеве задержан 27-летний мариуполец, который охотился на автомобили с минимальными средствами защиты от угонов и три года кочевал Украиной.



Напомним, в Днепропетровской области задержали похитителей, которые специализировались на кражах автомобилей класса "люкс", в частности Toyota и Lexus последних лет выпуска.