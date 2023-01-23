У січні чотирьох нардепів від ОПЗЖ позбавлять мандату: в лютому, можливо, ще п’ятьох – джерело

КИЇВ. 23 січня. УНН. Чотирьох народних депутатів від забороненої партії “Опозиційна платформа – за життя” позбавлять мандатів через наявність в них російського громадянства. В лютому, ймовірніше за все, така доля може спіткати ще п’ятьох представників цієї партії, повідомили журналісту УНН джерела в Парламенті.