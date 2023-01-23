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У січні чотирьох нардепів від ОПЗЖ позбавлять мандату: в лютому, можливо, ще п’ятьох – джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Чотирьох народних депутатів від забороненої партії “Опозиційна платформа – за життя” позбавлять мандатів через наявність в них російського громадянства. В лютому, ймовірніше за все, така доля може спіткати ще п’ятьох представників цієї партії, повідомили журналісту УНН джерела в Парламенті.

У січні чотирьох нардепів від ОПЗЖ позбавлять мандату: в лютому, можливо, ще п’ятьох – джерело

Деталі

Як повідомило джерело, йдеться про народних депутатів Олега Волошина, Наталію Королевську, Юрія Солода та Олександра Пономарьова.

Підставою для цього є наявність громадянства російської федерації у вищезазначених осіб.

Зокрема, стаття 81., пункт 4 Конституції України передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

Цитата

“Зараз очікується на наказ Президента про позбавлення українського громадянства чотирьох нардепів Верховної Ради від колишньої партії ОПЗЖ. Після цього, за планом, відбудеться голосування у Парламенті за дострокове припинення їхніх повноважень”, – повідомило джерело.

За інформацією джерела, в лютому цей процес продовжиться. Ймовірніше за все, така ж сама доля спіткає ще п’ятьох представників забороненої партії.

“Попередньо, в лютому планують позбавити мандатів ще п’ятьох нардепів від екс-ОПЗЖ. Але остаточно поки невідомо, хто саме це буде. Все може змінитися, наразі це питання ще обговорюється”, – пояснили у Парламенті.

Нагадаємо

Як писав УНН, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну частина нардепів ОПЗЖ фактично перестали виконувати свої повноваження.

Так, жодного разу з 24 лютого у сесійній залі не з’явилися Олег Волошин, Наталія Королевська, Тарас Козак, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович.

Вадима Рабіновича позбавили депутатського мандата та українського громадянства, однак інші - формально залишалися нардепами.

13 січня поточного року Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів від екс-ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна та позафракційного народного депутата Андрія Аксьонова.

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