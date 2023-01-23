У січні чотирьох нардепів від ОПЗЖ позбавлять мандату: в лютому, можливо, ще п’ятьох – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Чотирьох народних депутатів від забороненої партії “Опозиційна платформа – за життя” позбавлять мандатів через наявність в них російського громадянства. В лютому, ймовірніше за все, така доля може спіткати ще п’ятьох представників цієї партії, повідомили журналісту УНН джерела в Парламенті.
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Як повідомило джерело, йдеться про народних депутатів Олега Волошина, Наталію Королевську, Юрія Солода та Олександра Пономарьова.
Підставою для цього є наявність громадянства російської федерації у вищезазначених осіб.
Зокрема, стаття 81., пункт 4 Конституції України передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.
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“Зараз очікується на наказ Президента про позбавлення українського громадянства чотирьох нардепів Верховної Ради від колишньої партії ОПЗЖ. Після цього, за планом, відбудеться голосування у Парламенті за дострокове припинення їхніх повноважень”, – повідомило джерело.
За інформацією джерела, в лютому цей процес продовжиться. Ймовірніше за все, така ж сама доля спіткає ще п’ятьох представників забороненої партії.
“Попередньо, в лютому планують позбавити мандатів ще п’ятьох нардепів від екс-ОПЗЖ. Але остаточно поки невідомо, хто саме це буде. Все може змінитися, наразі це питання ще обговорюється”, – пояснили у Парламенті.
Нагадаємо
Як писав УНН, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну частина нардепів ОПЗЖ фактично перестали виконувати свої повноваження.
Так, жодного разу з 24 лютого у сесійній залі не з’явилися Олег Волошин, Наталія Королевська, Тарас Козак, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович.
Вадима Рабіновича позбавили депутатського мандата та українського громадянства, однак інші - формально залишалися нардепами.
13 січня поточного року Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів від екс-ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна та позафракційного народного депутата Андрія Аксьонова.