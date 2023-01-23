В январе четырех нардепов от ОПЗЖ лишат мандата: в феврале, возможно, еще пятерых - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Четырех народных депутатов от запрещенной партии “Оппозиционная платформа – за жизнь” лишат мандатов из-за наличия у них российского гражданства. В феврале, вероятнее всего, такая участь может постигнуть еще пятерых представителей этой партии, сообщили журналисту УНН источники в Парламенте.
Детали
Как сообщил источник, речь идет о народных депутатах Олеге Волошине, Наталье Королевской, Юрие Солоде и Александре Пономареве.
Основанием для этого является наличие гражданства российской федерации у вышеупомянутых лиц.
В частности, статья 81, пункт 4 Конституции Украины предусматривает лишение мандата в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.
Цитата
“Сейчас ожидается приказ Президента о лишении украинского гражданства четырех нардепов Верховной Рады от бывшей партии ОПЗЖ. После этого, по плану, состоится голосование в Парламенте за досрочное прекращение их полномочий”, – сообщил источник.
По информации источника, в феврале этот процесс продолжится. Вероятнее всего, такая же участь постигнет еще пятерых представителей запрещенной партии.
“Предварительно, в феврале планируют лишить мандатов еще пять нардепов от экс-ОПЗЖ. Но окончательно пока неизвестно, кто именно это будет. Все может измениться, пока этот вопрос еще обсуждается”, – объяснили в Парламенте.
Напомним
Как писал УНН, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину часть нардепов ОПЗЖ фактически перестали выполнять свои полномочия.
Так, ни разу с 24 февраля в сессионном зале не появились Олег Волошин, Наталья Королевская, Тарас Козак, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович.
Вадима Рабиновича лишили депутатского мандата и украинского гражданства, однако остальные - формально оставались нардепами.
13 января текущего года Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов от экс-ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина и внефракционного народного депутата Андрея Аксенова.