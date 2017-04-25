У січні-березні офіційно безробітними стали 16,7 тис. киян – Держстат

“Упродовж січня—березня 2017р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 16,7 тис. осіб, що на 6,1 тис., або на 26,6% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж березня 2017р. на 2,7% і на кінець місяця становила 10995 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 86,0% осіб, які мали статус безробітного”, — зазначається в повідомленні.

Із загальної кількості безробітних 56,0% складали жінки, 35,6% — молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з лютим п.р. не змінився і на кінець березня 2017р. становив 0,6% населення працездатного віку.

При цьому кількість вакантних посад, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, у березні 2017р. порівняно з лютим збільшилась на 1,3 тис., або на 13,5%, і на кінець місяця становила 10,7 тис.

“За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець березня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом −16,7% від загальної кількості заявлених вакансій, найпростіші професії — 16,1% та працівників сфери торгівлі та послуг −15,7%, а найменший — на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства −1,% і технічних службовців −6,2%”, — також зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 400 тис. українців зареєстровані у службах зайнятості, проте реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 мільйона українців.