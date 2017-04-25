В январе-марте официально безработными стали 16,7 тыс. киевлян - Госстат

"В течение января-марта 2017. статус зарегистрированного безработного в государственной службе занятости имели 16,7 тыс. человек, что на 6,1 тыс., или на 26,6% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Количество зарегистрированных безработных уменьшилась в течение марта 2017. на 2,7% и на конец месяца составила 10995 человек. Помощь по безработице получали 86,0% лиц, имевших статус безработного ", - отмечается в сообщении.

Из общего количества безработных 56,0% составляли женщины, 35,6% - молодежь в возрасте до 35 лет.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Киеву по сравнению с февралем т.г. не изменился и на конец марта 2017г. составил 0,6% населения трудоспособного возраста.

При этом количество вакантных должностей, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, в марте 2017. по сравнению с февралем увеличилась на 1,3 тыс., или на 13,5%, и на конец месяца составила 10,7 тыс.

"По профессиональным группам наибольший спрос на рабочую силу на конец марта 2017г. наблюдался на квалифицированных рабочих с инструментом -16,7% от общего количества заявленных вакансий, простейшие профессии - 16,1% и работников сферы торговли и услуг -15,7%, а наименьший - на квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства 1,% и служащих -6,2%", - также отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, 400 тыс. Украинский зарегистрированы в службах занятости, однако реальное количество безработных в Украине составляет 1,9 миллиона украинский .