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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35928 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100952 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153447 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115223 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115806 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112145 просмотра

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В январе-марте официально безработными стали 16,7 тыс. киевлян - Госстат

В январе-марте официально безработными стали 16,7 тыс. киевлян - Госстат

Киев  •  УНН

 • 12957 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В течение января-марта 2017. статус зарегистрированного безработного в Государственной службе занятости было 16,7 тыс. человек, что на 6,1 тыс., или на 26,6% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

"В течение января-марта 2017. статус зарегистрированного безработного в государственной службе занятости имели 16,7 тыс. человек, что на 6,1 тыс., или на 26,6% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Количество зарегистрированных безработных уменьшилась в течение марта 2017. на 2,7% и на конец месяца составила 10995 человек. Помощь по безработице получали 86,0% лиц, имевших статус безработного ", - отмечается в сообщении.

Из общего количества безработных 56,0% составляли женщины, 35,6% - молодежь в возрасте до 35 лет.

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Киеву по сравнению с февралем т.г. не изменился и на конец марта 2017г. составил 0,6% населения трудоспособного возраста.

При этом количество вакантных должностей, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, в марте 2017. по сравнению с февралем увеличилась на 1,3 тыс., или на 13,5%, и на конец месяца составила 10,7 тыс.

"По профессиональным группам наибольший спрос на рабочую силу на конец марта 2017г. наблюдался на квалифицированных рабочих с инструментом -16,7% от общего количества заявленных вакансий, простейшие профессии - 16,1% и работников сферы торговли и услуг -15,7%, а наименьший - на квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства 1,% и служащих -6,2%", - также отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, 400 тыс. Украинский зарегистрированы в службах занятости, однако реальное количество безработных в Украине составляет 1,9 миллиона украинский .

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