У Швейцарії висунули нові обвинувачення Блаттеру і Платіні

За даними прокуратури, тепер розслідування щодо обох колишніх футбольних функціонерів ведуть також і “за підозрою в шахрайстві”. У зв’язку з цим слідчі, зокрема, продовжують вивчати обставини переказу Блаттером, який керував ФІФА з 1998 по 2015 роки, 2 мільйонів швейцарських франків з коштів організації на рахунки Платіні в 2011 році. Про розширення слідчих дій ексочільників ФІФА та УЄФА повідомили в листопаді. Блаттер і Платіні стверджували раніше, що сума була винагородою за надані консультації.

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Найбільший в історії ФІФА скандал розгорівся наприкінці травня 2015 року, коли в готелі в Цюріху за два дні до виборів президента організації за запитом американської юстиції швейцарська поліція затримала дев’ятьох високопоставлених функціонерів організації за підозрою в корупції. Тоді обвинувачення були висунуті загалом 14 колишнім і чинним футбольним функціонерам.

Блаттер і Платіні були відсторонені арбітражною палатою комітету з етики ФІФА від футбольної діяльності на 8 років. Пізніше цей термін був скорочений. Блаттер звинувачувався, зокрема, в розтраті і в недобросовісному виконанні службових обов’язків. Платіні — у співучасті в розтраті, недобросовісному виконанні обов’язків і підробці документів. Обидва наприкінці серпня і на початку вересня з’являлися на допити Федеральної прокуратури Швейцарії.

Нагадаємо, Блаттер очолив рейтинг найненависніших футбольних особистостей.