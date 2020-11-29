В Швейцарии выдвинули новые обвинения Блаттеру и Платини

По данным прокуратуры, теперь расследование обоих бывших футбольных функционеров ведут также и “по подозрению в мошенничестве”. В связи с этим следователи, в частности, продолжают изучать обстоятельства перевода Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 года, 2 миллионов швейцарских франков из средств организации на счета Платини в 2011 году. О расширении следственных действий экс-руководителей ФИФА и УЕФА сообщили в ноябре. Блаттер и Платини утверждали ранее, что сумма была вознаграждением за предоставленные консультации.

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Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американской юстиции швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных функционеров организации по подозрению в коррупции. Тогда обвинения были выдвинуты в общей сложности 14 бывшим и действующим футбольным функционерам.

Блаттер и Платини были отстранены арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. Позже этот срок был сокращен. Блаттер обвинялся, в частности, в растрате и в недобросовестном исполнении служебных обязанностей. Платини — в соучастии в растрате, недобросовестному исполнению обязанностей и подделке документов. Оба в конце августа и в начале сентября появлялись на допросы Федеральной прокуратуры Швейцарии.

Напомним, Блаттер возглавил рейтинг самых ненавистных футбольных личностей.