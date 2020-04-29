Блаттер очолив рейтинг найненависніших футбольних особистостей

Пальму першості в цьому антирейтингу отримав колишній голова ФІФА Йозефф Блаттер. На другому місці опинився нинішній тренер лондонського "Тоттенхема" Жозе Моурінью. Трійку замкнув екс-воротар збірної ФРН Харальд Шумахер.

Також до десятки потрапили:

4 - Мішель Платіні

5 - Річард Кіз (коментатор)

6 - Кріштіану Роналду

7 - Лучано Моджі

8 - Ель-Хаджі Діуф

9 - Піт Вінкельман

10 - Джон Террі.

Нагадаємо, видання FourFourTwo назвало ім'я переможця в іншій номінації. https://www.unn.com.ua/uk/news/1864885-sloventsya-nazvano-kraschim-golkiperom-svitu