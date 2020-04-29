Блаттер очолив рейтинг найненависніших футбольних особистостей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Видання FourFourTwo опублікувало імена найбільш ненависних особистостей в світовому футболі, передає УНН.
Пальму першості в цьому антирейтингу отримав колишній голова ФІФА Йозефф Блаттер. На другому місці опинився нинішній тренер лондонського "Тоттенхема" Жозе Моурінью. Трійку замкнув екс-воротар збірної ФРН Харальд Шумахер.
Також до десятки потрапили:
4 - Мішель Платіні
5 - Річард Кіз (коментатор)
6 - Кріштіану Роналду
7 - Лучано Моджі
8 - Ель-Хаджі Діуф
9 - Піт Вінкельман
10 - Джон Террі.
Нагадаємо, видання FourFourTwo назвало ім'я переможця в іншій номінації. https://www.unn.com.ua/uk/news/1864885-sloventsya-nazvano-kraschim-golkiperom-svitu