Блаттер возглавил рейтинг самых ненавистных футбольных личностей

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 16496 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 66517 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 97221 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126012 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 169360 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121096 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104901 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103052 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Блаттер возглавил рейтинг самых ненавистных футбольных личностей

Блаттер возглавил рейтинг самых ненавистных футбольных личностей

Киев  •  УНН

 • 11947 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Издание FourFourTwo опубликовало имена самых ненавистных личностей в мировом футболе, передает УНН.

Пальму первенства в этом антирейтинге получил бывший глава ФИФА Йозефф Блаттер. На втором месте оказался нынешний тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Тройку замкнул экс-вратарь сборной ФРГ Харальд Шумахер.

Также в десятку попали:
4 - Мишель Платини
5 - Ричард Киз (комментатор)
6 - Криштиану Роналду
7 - Лучано Моджи
8 - Эль-Хаджи Диуф
9 - Пит Винкельман
10 - Джон Терри.

Напомним, издание FourFourTwo назвало имя победителя в другой номинации.

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