Блаттер возглавил рейтинг самых ненавистных футбольных личностей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Издание FourFourTwo опубликовало имена самых ненавистных личностей в мировом футболе, передает УНН.
Пальму первенства в этом антирейтинге получил бывший глава ФИФА Йозефф Блаттер. На втором месте оказался нынешний тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Тройку замкнул экс-вратарь сборной ФРГ Харальд Шумахер.
Также в десятку попали:
4 - Мишель Платини
5 - Ричард Киз (комментатор)
6 - Криштиану Роналду
7 - Лучано Моджи
8 - Эль-Хаджи Диуф
9 - Пит Винкельман
10 - Джон Терри.
Напомним, издание FourFourTwo назвало имя победителя в другой номинации.