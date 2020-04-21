Словенця названо кращим голкіпером світу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Видання FourFourTwo склало рейтинг десятки кращих воротарів світу, повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.
На найвищий щабель потрапив кіпер зі Словенії Ян Облак, який захищає рамку воріт мадридського "Атлетіка". Він має другий відсоток відбитих м'ячів в іспанські Ла Лізі - 73,1.
Друге місце зайняв бразильський воротар "Ліверпуля" Аліссон Бекер. До першої трійки також увійшов німецький голкіпер "Барселони" Марк-Андре тер Штеген. За ними перебуває Куртуа, Навас, Гулачі, Ханданович, Нойер, Едерсон Мораес і Де Хеа.
Окрім того додамо, у нинішньому сезоні 27-річний Облак взяв участь в 27 матчах чемпіонату Іспанії та пропустив 21 гол.