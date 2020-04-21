Словенца признали лучшим голкипером мира
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Издание FourFourTwo составил рейтинг десятки лучших вратарей мира, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.
На высшую ступень попал кипер из Словении Облак, который защищает рамку ворот мадридского "Атлетика". У него второй процент отраженных мячей в испанской Ла Лиге - 73,1.
Второе место занял бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер. В первую тройку также вошел немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. За ними находится Куртуа, Навас, Гулачи, Ханданович, Нойер, Эдерсон Мораес и Де Хеа.
Кроме того добавим, в нынешнем сезоне 27-летний Облак принял участие в 27 матчах чемпионата Испании и пропустил 21 гол.