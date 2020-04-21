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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 52285 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 94052 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104228 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130077 просмотра

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Словенца признали лучшим голкипером мира

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Издание FourFourTwo составил рейтинг десятки лучших вратарей мира, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

На высшую ступень попал кипер из Словении Облак, который защищает рамку ворот мадридского "Атлетика". У него второй процент отраженных мячей в испанской Ла Лиге - 73,1.

Второе место занял бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер. В первую тройку также вошел немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. За ними находится Куртуа, Навас, Гулачи, Ханданович, Нойер, Эдерсон Мораес и Де Хеа.

Кроме того добавим, в нынешнем сезоне 27-летний Облак принял участие в 27 матчах чемпионата Испании и пропустил 21 гол.

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