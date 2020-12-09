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У Швейцарії обрано нового федерального президента на 2021 рік

У Швейцарії обрано нового федерального президента на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен, який представляє в уряді правоконсервативну Швейцарську народну партію, обраний президентом країни на 2021 рік. Вибори відбулися в середу на спільному засіданні двох палат Федеральних зборів (парламенту), пише УНН.

Пармелен народився 9 листопада 1959 року в містечку Бюрсен (кантон Во). У 1985 році отримав диплом спеціаліста в сфері виноградарства. У політиці з 1993 року — очолював муніципальну раду, кантональний парламент, в 2003 році обраний до Національної ради (нижня палата парламенту) Швейцарії.

В уряді — з 2016 року. До 2018 року був міністром оборони, захисту населення і спорту, а потім очолив міністерство економіки.

Довідка: посаду президента в Швейцарії по черзі займають члени Федеральної ради (уряду), що складається з семи міністрів. Результат виборів, які відбулися в середу, був зумовлений консенсусом найбільших партій, що входять в уряд, і зміна президента не позначиться на політиці країни, оскільки проблеми вирішуються в уряді колегіально. Президент в Швейцарії не є главою держави: це прерогатива Федеральної ради. Президент головує на засіданнях уряду, за однакової кількості голосів його думка стає вирішальною, він також приймає глав іноземних держав, які відвідують з візитами Швейцарію.

Der neue Bundespräsident heisst Guy Parmelin. Der Vorsteher des @DefrWbf erhielt 188 von 202 gültigen Stimmen. @ParmelinG est élu président de la Confédération avec 188 voix sur 202 bulletins valables. Il nuovo presidente federale è @ParmelinG . Ha ricevuto 188 di 202 voti validi.

— Parl CH (@ParlCH) December 9, 2020

Попередником Пармелена на посаді президента була Симонетта Соммаруга, вона зокрема — здійснила перший в історії візит президента Швейцарії в Україну.

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