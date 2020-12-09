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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73518 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96816 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 115534 просмотра

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3 марта, 11:09 • 150630 просмотра

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В Швейцарии избран новый федеральный президент на 2021 год

В Швейцарии избран новый федеральный президент на 2021 год

Киев  •  УНН

 • 14867 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, представляющий в правительстве правоконсервативную Швейцарскую народную партию, избран президентом страны на 2021 год. Выборы состоялись в среду на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента), пишет УНН.

Пармелен родился 9 ноября 1959 года в городке Бюрсен (кантон Во). В 1985 году получил диплом специалиста в сфере виноградарства. В политике с 1993 года — возглавлял муниципальный совет, кантональный парламент, в 2003 году избран в Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии.

В правительстве — с 2016 года. До 2018 года был министром обороны, защиты населения и спорта, а затем возглавил министерство экономики.

Справка: должность президента в Швейцарии поочередно занимают члены Федерального совета (правительства), состоящего из семи министров. Исход состоявшихся в среду выборов был предопределен консенсусом крупнейших партий, входящих в правительство, и смена президента не скажется на политике страны, поскольку проблемы решаются в правительстве коллегиально. Президент в Швейцарии не является главой государства: это прерогатива Федерального совета. Президент председательствует на заседаниях правительства, при равенстве голосов его мнение становится решающим, он также принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств.

Der neue Bundespräsident heisst Guy Parmelin. Der Vorsteher des @DefrWbf erhielt 188 von 202 gültigen Stimmen. @ParmelinG est élu président de la Confédération avec 188 voix sur 202 bulletins valables. Il nuovo presidente federale è @ParmelinG. Ha ricevuto 188 di 202 voti validi.

— Parl CH (@ParlCH) December 9, 2020

Предшественником Пармелена на посту президента была Симонетта Соммаруга, она в частности — совершила первый в истории визит президента Швейцарии в Украину.

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