У Швеції відбулося відкриття експозиції єдиного латиномовного оригіналу Конституції Пилипа Орлика
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Національному архіві Швеції у Стокгольмі 24 серпня відбулося урочисте відкриття експозиції єдиного латиномовного оригіналу Конституції Пилипа Орлика (1710). Про це повідомляє пресслужба Посольства України у Швеції у Facebook, інформує УНН.
Деталі
З вітальним словом до почесних гостей з дипломатичного корпусу звернулися Генеральна директорка Національного архіву Карін Острьом Іко, Посол України у Швеції Андрій Плахотнюк і міністерка культури Швеції Жанетт Густафсдоттер (Jeanette Gustafsdotter).
Цитата
"Нашим друзям з Архіву та пані міністерці було вручено подяки Посольства України за непохитну підтримку нашої держави в цей найскладніший період нашої незалежності. Тож, від учора і до 31 серпня цього року кожен має можливість ознайомитися з цим історично важливим документом у Національному архіві Швеції за адресою: Fyrverkarbacken 13. Час: 25-26.08 (10:00-16:00), 27.08 (12:00-16:00), 29-31.08 (10:00-16:00)", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, в Національному архіві Швеції також триває виставка "ВІЙНА: фотодокументація з північних околиць Києва у період з 5 до 16 квітня 2022 року" - 36 світлин Київської області після звільнення регіону від російських окупантів.
Доповнення
У столиці Сербії Белграді до Дня Незалежності України тисячі українців у вишиванках і з синьо-жовтими прапорами утворили живий ланцюг єдності.