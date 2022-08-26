В Швеции состоялось открытие экспозиции единого латиноязычного оригинала Конституции Пилипа Орлика

Детали

С приветственным словом к почетным гостям из дипломатического корпуса обратились Генеральный директор Национального архива Карин Острем Ико, Посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк и министерство культуры Швеции Жанетт Густафсдоттер (Jeanette Gustafsdotter).

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"Нашим друзьям из Архива и госпоже министру были вручены благодарности Посольства Украины за непоколебимую поддержку нашего государства в этот самый сложный период нашей независимости. Поэтому со вчера и до 31 августа этого года каждый имеет возможность ознакомиться с этим исторически важным документом в Национальном архиве Швеции по адресу: Fyrverkarbacken 13. Время: 25-26.08 (10:00-16:00), 27.08 (12:00-16:00), 29-31.08 (10:00-16:00)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Национальном архиве Швеции также проходит выставка "ВОЙНА: фотодокументация с северных окраин Киева в период с 5 по 16 апреля 2022 года" - 36 фотографий Киевской области после освобождения региона от российских оккупантов.

Дополнение

В столице Сербии Белграде ко Дню Независимости Украины тысячи украинцев в вышиванках и с сине-желтыми флагами образовали живую цепь единства.