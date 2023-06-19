У Швеції не виключають нападу з боку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Швеції розглядають варіант, що росія може здійснити військову агресію щодо їхньої країни. Про це повідомляє телерадіокомпанія SVT з посиланням на звіт оборонного комітету парламенту Швеції, який має бути оприлюднений сьогодні, 19 червня, повідомляє УНН.
В документі зазначається, що Швеція може навіть стати жертвою ядерного удару зі сторони рф.
“Крім того, Росія ще більше знизила поріг для застосування військової сили та демонструє високу схильність до політичного та військового ризику. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї дальньої дії чи ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною. Росія також має можливість діяти зі спецназом”, — цитує SVT звіт оборонного комітету парламенту Швеції.
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