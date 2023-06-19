В Швеции не исключают нападения со стороны РФ

В документе отмечается, что Швеция может даже стать жертвой ядерного удара со стороны РФ.

“Кроме того, Россия еще больше снизила порог для применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическому и военному риску. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной. Россия также имеет возможность действовать со спецназом”, — цитирует SVT отчет оборонного комитета парламента Швеции.

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