В Швеции не исключают нападения со стороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Швеции рассматривают вариант, что Россия может осуществить военную агрессию в отношении их страны. Об этом сообщает телерадиокомпания SVT со ссылкой на отчет оборонного комитета парламента Швеции, который должен быть обнародован сегодня, 19 июня, сообщает УНН.
В документе отмечается, что Швеция может даже стать жертвой ядерного удара со стороны РФ.
“Кроме того, Россия еще больше снизила порог для применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическому и военному риску. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной. Россия также имеет возможность действовать со спецназом”, — цитирует SVT отчет оборонного комитета парламента Швеции.
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