У шведській школі стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня УНН. У школі на півдні Швеції стався вибух, поліція затримала підозрюваного. Про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар поліції, передає УНН.
Зазначається, що постраждалих від вибуху у школі міста Хеслехольм немає, а сам злочин не обов'язково є терористичним актом.
"Ми впевнені, що це умисний вчинок", - сказала речниця поліції Кім Хільд.
Як повідомляє Daily Express, вибух стався невдовзі після початку шкільного дня. Наразі будівлю оглядають вибухотехніки. У школі, що є найбільшою у регіоні, навчається близько 1000 учнів - усі вони були евакуйовані. Очевидці зазначають, що вибух був дуже гучним.
Місцеві ЗМІ повідомляють про приголомшеність учнів. "Стався потужний вибух, і раптом школу оточили озброєні поліцейські, рятівники, швидка допомога. Ясно, що це мало вплив", - повідомив кореспондент STV Мікаель Нільсон.
Нагадаємо, вибух у житловому будинку стався у російській Вологді.