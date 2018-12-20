В шведской школе произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря УНН. В школе на юге Швеции произошел взрыв, полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий полиции, передает УНН.
Отмечается, что пострадавших от взрыва в школе города Хеслехольм нет, а само преступление не обязательно является террористическим актом.
"Мы уверены, что это умышленный поступок", - сказала пресс-секретарь полиции Ким Хильд.
Как сообщает Daily Express, взрыв произошел вскоре после начала школьного дня. Сейчас здание осматривают взрывотехники. В школе, которая является крупнейшей в регионе, обучается около 1000 учеников - все они были эвакуированы. Очевидцы отмечают, что взрыв был очень громким.
Местные СМИ сообщают о потрясении учеников. "Произошел мощный взрыв, и вдруг школу окружили вооруженные полицейские, спасатели, скорая помощь. Ясно, что это повлияло", - сообщил корреспондент STV Микаэль Нильсон.
Напомним, взрыв в жилом доме произошел в российской Вологде.