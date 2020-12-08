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У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, але Трамп й досі незадоволений результатом

У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, але Трамп й досі незадоволений результатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У штаті Джорджія після третього перерахунку голосів виборців офіційно затвердили результати виборів президента США, які відбулися 3 листопада - переміг Джо Байден. Про це УНН повідомляє із посиланням на CNN.

"Штат Джорджія, повторно підтвердив результати своїх президентських виборів у понеділок, знову оголосивши Джо Байдена переможцем після третього підрахунку бюлетенів, заявив держсекретар Бред Раффенспергер", - йдеться у повідомленні.

Проте чинний глава США Дональд Трамп все ще незадоволений результатом чергового перерахунку голосів у штаті та продовжує заявляти про фальсифікацію.

Нагадаємо, чинний глава США Дональд Трамп проведе мирну передачу влади переможцю на президентських виборах демократу Джо Байдену.

Раніше видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що Трамп може пропустити інавгурацію Байдена 20 січня 2021 року, оскільки хоче у цей день провести у Флориді мітинг проти нього і тим самим відвернути американців від церемонії вступу на посаду нового президента-демократа.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно із попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому, Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів у судах ряду штатів, проте суди у Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.

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