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В штате Джорджия в третий раз пересчитали голоса, но Трамп до сих пор недоволен результатом

В штате Джорджия в третий раз пересчитали голоса, но Трамп до сих пор недоволен результатом

Киев  •  УНН

 • 11230 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В штате Джорджия после третьего пересчета голосов избирателей официально утвердили результаты выборов президента США, которые состоялись 3 ноября - победил Джо Байден. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

"Штат Джорджия, повторно подтвердил результаты своих президентских выборов в понедельник, снова объявив Джо Байдена победителем после третьего подсчета бюллетеней, заявил госсекретарь Брэд Раффенспергер", - говорится в сообщении.

Однако действующий глава США Дональд Трамп все еще недоволен результатом очередного пересчета голосов в штате и продолжает заявлять о фальсификации.

Напомним, действующий глава США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах демократу Джо Байдену.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп может пропустить инаугурацию Байдена 20 января 2021 года, поскольку хочет в этот день провести во Флориде митинг против него и тем самым отвлечь американцев от церемонии вступления в должность нового президента-демократа.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом, Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.

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