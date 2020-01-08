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У штабі ООС підрахували, скільки транспортних засобів їм передали волонтери

У штабі ООС підрахували, скільки транспортних засобів їм передали волонтери

Київ • УНН

 • 9593 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Станом на 8 січня обліковано понад 1600 транспортних засобів, переданих армійцям волонтерами та благодійними організаціями до району проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ООС.

"У підрозділах та з’єднаннях, розташованих у Донецькій та Луганській областях, станом на 8 січня 2020 року обліковано понад 1600 транспортних засобів, переданих армійцям волонтерами та благодійними організаціями", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що з метою упорядкування питань щодо утримання волонтерської техніки розроблено алгоритм дій, відповідно до якого командування частини самостійно визначає оптимальну штатну чисельність автомобілів, необхідних для виконання завдань за призначенням, після чого техніка приймається на бухгалтерський облік, отримує паспорт у Центральному автомобільному управлінні ЗС України та проходить відомчу реєстрацію у підрозділах Військової інспекції дорожнього руху за місцем постійної дислокації частини.

"Усі, без виключення, волонтерські автомобілі мають бути інвентаризовані та введені до штатів підрозділів. Це забезпечить належний облік зазначеної техніки та дозволить її законну експлуатацію й обслуговування", - сказав начальник відділу військової служби правопорядку Об'єднаного командного пункту ООС Сергій Трачук.

Зазначається, що наразі військовими частинами зі складу Об'єднаних сил надано близько 900 пропозицій щодо введення автомобілів до штатів підрозділів, а процедуру переоформлення пройшли 294 транспортних засоби, які вже отримали реєстраційні документи та були допущені до подальшої експлуатації.

Нагадаємо, за рік Повітряні сили отримали 12 літальних апаратів.

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