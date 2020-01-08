В штабе ООС подсчитали, сколько транспортных средств им передали волонтеры
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По состоянию на 8 января учтено более 1600 транспортных средств, переданных армейцам волонтерами и благотворительными организациями в район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В подразделениях и соединениях, расположенных в Донецкой и Луганской областях, по состоянию на 8 января 2020 года учтено более 1600 транспортных средств, переданных армейцам волонтерами и благотворительными организациями", - говорится в сообщении.
Указано, что в целях упорядочения вопросов по содержанию волонтерской техники разработан алгоритм действий, согласно которому командование части самостоятельно определяет оптимальную штатную численность автомобилей, необходимых для выполнения задач по назначению, после чего техника принимается в бухгалтерском учете, получает паспорт в Центральном автомобильном управлении ВС Украины и проходит ведомственную регистрацию в подразделениях Военной инспекции дорожного движения по месту постоянной дислокации части.
"Все, без исключения, волонтерские автомобили должны быть инвентаризованы и введены в штаты подразделений. Это обеспечит надлежащий учет указанной техники и позволит ее законную эксплуатацию и обслуживание", - сказал начальник отдела военной службы правопорядка Объединенного командного пункта ООС Сергей Трачук.
Отмечается, что в настоящее время военными частями из состава Объединенных сил предоставлено около 900 предложений по введению автомобилей в штаты подразделений, а процедуру переоформления прошли 294 транспортных средства, которые уже получили регистрационные документы и были допущены к дальнейшей эксплуатации.
Напомним, за год Воздушные силы получили 12 летательных аппаратов.