У штабі ООС не підтвердили інформації про взяття в полон українського військового

"В населеному пункті Золоте на Луганщині ніякого бойового зіткнення не було, всі військовослужбовці ООС знаходяться на своїх місцях в частинах, в полон нікого не брали", - сказали в прес-центрі.



Нагадаємо, продовж 2017-2018 років на території Луганської області діяла мережа інформаторів “ЛНР”, які здійснювали збір та передачу даних бойовикам щодо місця дислокації та переміщення сил і засобів Збройних сил України.



Як повідомляв УНН, 26 лютого російські бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому дев'ять разів застосовувалося озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Також бойовики вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



